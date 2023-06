Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Pfedelbach-Windischenbach: Versuchter Einbruch in Garage - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann versuchte am Samstagmittag vermutlich in eine Garage im Taubenweg in Windischenbach einzubrechen. An der Garagentüre konnten durch Anwohner Hebelspuren festgestellt werden. Eine Zeugin bemerkte gegen 14.45 Uhr einen Mann, der aus Richtung der Garagen kam, in einen weißen Transporter stieg und davonfuhr. Der Mann wurde als:

- Circa 50 Jahre - 1,85 Meter groß - Schlanke Statur - Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und blauer Jeans

beschrieben. Bislang ist unklar, ob der Mann etwas mit dem Einbruchsversuch zu tun hat. Der Sachschaden an der Garage kann bislang nicht beziffert werden. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07941 9300 vom Polizeirevier Öhringen entgegengenommen.

Waldenburg: Kind angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein 8-jähriges Kind am Samstagabend in der Hauptstraße in Waldenburg. Das Kind war gegen 19.30 Uhr mit seiner Mutter auf dem Gehsteig unterwegs, als dem Kind ein Ball aus der Hand rutschte und auf die Straße rollte. Das Kind hechtete dem Ball hinterher und stieß mit dem Kopf gegen den Mercedes eines auf der Hauptstraße entlangfahrenden 79-Jährigen. Aufgrund der am Straßenrand stehenden PKWs und Mülltonnen konnte der Autofahrer das Kind vermutlich nicht rechtzeitig erkennen. Die 8-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Öhringen: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.500 Euro hinterließ eine bislang unbekannte Person in der Nacht auf Freitag in der Straße "Altstadt" in Öhringen an einem Toyota Yaris. Die 44-jährige Besitzerin stellte das Fahrzeug um 21 Uhr auf Höhe der Hausnummer 36 ab. Als sie gegen 5.05 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie den Schaden auf der Beifahrerseite. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen-Ohrnberg: 70 Festmeter Holz entwendet

Zwischen dem 10. Mai und dem 2. Juni entwendeten Unbekannte 70 Festmeter Holz in der Heuholzstraße in Ohrnberg. Durch die Hohenlohe-Öhringensche Verwaltung wurde am 10. Mai Stammholz auf 5 Meter Länge gesägt und zur Abholung am Waldweg bereitgelegt. Am 2. Juni wurde der Diebstahl bemerkt. Das Holz muss mit einem LKW abtransportiert worden sein. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen? Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Bretzfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

2.000 Euro Sachschaden hinterließ eine bislang unbekannte Person in der Nacht auf Montag an einem Opel Astra in der Schulstraße in Bretzfeld. Die unbekannte Person muss zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr beim Vorbeifahren mit ihrem Fahrzeug an dem Opel hängen geblieben sein und sich anschließend unerkannt vom Unfallort entfernt haben.

Künzelsau: Fahrradfahrer nach Unfall gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer stieß am Sonntagabend im Frankenweg in Künzelsau gegen einen VW Golf und radelte unerlaubt davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Mountainbikefahrer fuhr gegen 21.45 Uhr gegen den im Frankenweg verkehrsbedingt wartenden PKW eines 26-Jährigen. Als der PKW-Lenker ausstieg, um nach dem Radfahrer zu sehen, radelte dieser einfach davon. Am PKW entstand ein Schaden von geschätzten 2.500 Euro. Der Fahrradfahrer wurde als: - Männlich - Circa 50 Jahre alt - Glatze - Dunkel gekleidet - Mit dunklem Mountainbike beschrieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Forchtenberg: Unter Alkoholeinfluss in den Graben gefahren

10.000 Euro Sachschaden verursachte eine 22-jährige Audi-Fahrerin am Sonntagabend auf der Landesstraße 1045 zwischen Ernsbach und Forchtenberg. Die junge Frau war gegen 19.30 Uhr mit ihrem Audi auf der L1045 in Richtung Forchtenberg unterwegs. Vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, übersteuerte das Fahrzeug und landete anschließend links im Straßengraben. Beim Unfall überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Stehen. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Künzelsau nahmen in der Atemluft der Frau Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte einen Wert von knapp 0,8 Promille an. Die junge Frau musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten, um eine Blutprobe abzugeben. Sie muss nun mit einer Anzeige und dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Forchtenberg: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ein 35-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag in der Hauptstraße von bislang Unbekannten geschlagen und leicht verletzt. Der Mann wurde gegen 2.15 Uhr von Mitarbeitern eines Securitydienstes am Fuße einer Treppe in der Hauptstraße gefunden. Er blutete stark am Auge und gab an, geschlagen worden zu sein. Die Täter konnten bislang nicht beschrieben werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wer konnte den Vorfall beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Dörzbach-Hohebach: Zeugen nach versuchtem Diebstahl gesucht

Ein Anhänger mit aufgeladener Stuhlgarnitur war das Ziel von Dieben in der Nacht zum Samstag im Jagstweg in Hohebach. Die Unbekannten gelangten vermutlich gegen 4.30 Uhr auf das Gelände eines Sportclubs im Jagstweg und versuchten, den Anhänger zu entwenden. Beim Abtransport löst sich der Anhänger aus bislang ungeklärter Ursache und rollte den Abhang Richtung Sportplatz hinunter. Dort durchbrach er einen Weidezaun mit dazugehöriger Stromversorgung und kam letztendlich am Geländer des Sportplatzes zum Stehen, wodurch dieses ebenfalls beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell