Jagstfeld: Vorfall auf dem Neckar - Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Am Montag den 29.05.2023 gegen 18:00 Uhr fuhr die Geschädigte mit ihrem Standuppaddelboard (SUP) auf dem Neckar von Offenau in Richtung Jagstfeld. Im Bereich der Jagstmündung kam es dann zu einem Gefährdungsmanöver, ausgehend von einem weißen, etwas größeren Motorboot, zum Nachteil der Geschädigten. Das Boot kam aus Fahrtrichtung Jagstfeld entgegen und wurde immer langsamer umso näher es kam, bis es dann neben ihr aufstoppte. Auf dem Boot befanden sich mehrere Personen (männlich wie weiblich) im Alter von 40 Jahren aufwärts. Der Bootsführer hatte eine Glatze und eine Brille auf. Weiterhin konnte die Frau auf dem Boot einen älteren Mann mit langen blonden Haaren erkennen. Die Leute sprachen die Frau an, ob das Paddeln eigentlich noch Spaß machen würde. Dann gab der Bootsführer Vollgas und fuhr einmal um das SUP herum, sodass die Geschädigte durch die verursachten Wellen von ihrem Board in den Neckar fiel. Das Boot fuhr dann wieder in Richtung Jagstfeld weiter und stoppte kurz ab, als die Besatzung den Sturz ins Wasser erkannte. Nach ein paar Sekunden fuhr das Boot jedoch in Richtung Jagstfeld weiter. Durch den Sturz in den Neckar verlor die Geschädigte ihren Autoschlüssel und ihr Handy. Den Schlüssel konnte sie wieder finden. Ihr Handy bleibt unauffindbar. Die Geschädigte stand unter Schock, wurde bei dem Vorfall jedoch nicht verletzt.

Die Wasserschutzpolizei Heilbronn (Tel.: 07131 92180) bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung, ob jemand den Vorfall beobachtete und vor allem den Verursacher oder dessen Boot näher beschreiben kann.

