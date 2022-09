Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Beißender Geruch führt zu größeren Einsatz der Rettungskräfte

Tuttlingen (ots)

Weil ein Hausbewohner in der Ludwigstaler Straße, gegen 19.15 Uhr, einen beißenden Geruch wahrgenommen hat und ihm das merkwürdig vorkam, informierte er vorsorglich die Feuerwehr und die Polizei. Mit neun Fahrzeugen und 33 Einsatzkräfte rückten die Tuttlinger, Geisinger und Nendinger Wehren aus und stellten in einem Mehrfamilienhaus ebenfalls diesen auffälligen Geruch fest. Vorsorglich evakuierten die Einsatzkräfte das Gebäude und führten verschiedene Messungen durch. Auch der Gasanbieter und die Stadtwerke nahmen Überprüfungen vor. Eine Ursache konnte jedoch nicht gefunden werden. Nachdem das gesamte Gebäude belüftet worden ist, war der Geruch nicht mehr vorhanden. Die Bewohner konnten nach den Maßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch ein leitender Notarzt und zwei Rettungswagen unterstützten den Einsatz.

