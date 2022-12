POL-BO: Trickbetrug in Herne: Unbekannter bestiehlt Senior (75)

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Leithe am Mittwochnachmittag, 28. Dezember, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Stand verschafften sich zwei unbekannte Personen zwischen 15.55 Uhr und 16.35 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der "Lange Straße" und durchsuchten alle Räume. Anschließend flüchteten sie mit bislang unbekannter Beute. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um zwei ...

