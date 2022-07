Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Einschränkungen des Publikumsverkehrs für Besucher des Zollamtes Ludwigslust in der Woche vom 25.-29.Juli 2022

Stralsund (ots)

Das Zollamt Ludwigslust muss in der kommenden Woche wegen krankheitsbedingten Personalausfällen den Publikumsverkehr in der Dienststelle auf die Zeit von 12:00 Uhr bis 14:30 Uhr beschränken. Unternehmen, Empfänger von Postsendungen und Besucher der Kontaktstelle für die Kfz-Steuer werden dringend gebeten, sich zunächst telefonisch oder per E-Mail mit dem Zollamt Ludwigslust in Verbindung zu setzen. Das weitere Vorgehen kann dann individuell abgestimmt werden.

Die Kontaktdaten für das Zollamt Ludwigslust lauten:

E-Mail: poststelle.za-ludwigslust@zoll.bund.de Tel.: 03831 356-4800 Telefax: 03831 356-4801

Wichtige und aktuelle Informationen zu bestehenden Abfertigungsmöglichkeiten sind auf www.zoll.de eingestellt.

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell