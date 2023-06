Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis Neckarzimmern: sechs Schwerverletzte nach Unfall

Heilbronn (ots)

Eine 69-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr gegen 19.25 Uhr die B 27 vom Kreuz Mosbach kommend in Richtung Böttingen. Am Einmündungsbereich zur Luttenbachtalstraße wollte die Fahrerin nach links in Richtung Neckarzimmern abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden 50-jährigen VW Lenker. Infolge der Kollision wurde die 50-jährige Beifahrerin in dem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit werden. Für die schwerverletzte Unfallverursacherin, wie auch für die Beifahrerin im VW, kam jeweils ein Rettungshubschrauber. Der Fahrer des VW sowie die drei 8, 9 u. 12 Jahre alten Kinder in dessen Fahrzeugfond wurden schwer verletzt und in örtliche Krankenhäuser verbracht. Die B 27 musste im dortigen Bereich teilweise kurz gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. An beiden Fahrzeugen entstand jedoch Totalschaden. Die Höhe des Sachschadens wird auf 20.000 EUR beziffert. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr, Rettungshubschrauber, Abschleppdienste und Polizei. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen und eine Blutentnahme angeordnet.

