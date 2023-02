POL-PDWIL: Diebstahl von Kupferkabeln

Mehren (ots) - Am 23.02.2023 gegen 13:43 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, einem blauen Hyundai (E-Fahrzeug) die Straße "Auf dem Hostert" in Mehren. Hier an einer vorfahrtsberechtigten Straße fuhr der Fahrzeugführer unter Mißachtung der Vorfahrt einfach weiter, so dass eine Fahrzeugführerin stark abbremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrzeugführer des verursachenden Fahrzeuges entfernte sich im Anschluss von der ...

