POL-PB: Notorische Ladendiebin ertappt

Paderborn (ots)

(mb) Eine 46-jährige Frau steht im Verdacht, am Mittwoch Ladendiebstähle in mindestens vier Geschäften in der Paderborner Innenstadt verübt zu haben.

Gegen 13.00 Uhr fiel die Tatverdächtige einer Verkäuferin in einem Warenhaus am Königsplatz auf. Die Frau hatte sich eine Tüte aus einem Regal genommen und füllte diese mit unterschiedlichen Waren aus dem Sortiment. Dann ging sie dreist ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei. Die Verkäuferin hielt die mutmaßliche Diebin mit Unterstützung einer Kollegin am Ausgang an. Unter Beschimpfungen der Tatverdächtigen nahmen sie die Frau samt Diebesgut mit ein Büro und alarmierten die Polizei. Die 46-Jährige gab die soeben gestohlenen Artikel freiwillig heraus. Eine Polizistin durchsuchte die Tatverdächtige und deren Taschen. Dabei kamen weitere Waren zum Vorschein, die aus drei Geschäften in der Westernstraße stammten und vermutlich auch gestohlen worden waren. Ein Teil des Diebesguts konnte direkt zugeordnet und an die Geschäftsinhaber ausgehändigt werden. Den Rest stellte die Polizei sicher. Gegen die 46-jährige Paderbornerin wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

