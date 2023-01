Polizei Paderborn

POL-PB: Verdächtige Männer inspizieren Wohnungen von Senioren

Paderborn (ots)

(mb) Unter dem Vorwand, alte Elektrogeräte kaufen zu wollen, oder als angebliche Mitarbeiter des Stromversorgers, haben sich fremde Männer in den letzten Tagen Einlass in Wohnungen von Senioren verschafft. Die Polizei rät zur Vorsicht!

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Haustür eines 91-Jährigen am Goldregenweg. Ein fremder Mann, 50 bis 60 Jahre alt, stand vor der Tür und gab an, ältere Elektrogeräte kaufen zu wollen. Der Senior ließ den Mann ein. Gemeinsam gingen beide durchs Haus, um nach entsprechenden Geräte zu sehen. Einen alten Fernseher und ein Küchengerät wollte der Unbekannte dann kaufen. Er wolle später wiederkommen, um die Geräte abzuholen. Der Mann kam bislang nicht wieder. Weil es im Nachhinein verdächtig erschien, meldete sich der Senior am Mittwoch bei der Polizei.

Eine 84-jährige Frau meldete sich ebenfalls am Mittwoch, kurz nachdem sie einen ähnlichen Sachverhalt erlebt hatte. Sie beschrieb einen fremden Mann, Mitte 50, der um 11.00 Uhr bei ihr am Fliederweg geklingelt und das gesamte Haus inspiziert habe, um alte E-Geräte zu kaufen. Der Fremde hatte Interesse an mehreren Geräten, die er kaufen wollte. Dazu käme er später mit seinen Söhnen zurück. Der Mann gab der Seniorin ein paar Euro für ein altes Handy, ließ das Gerät aber liegen. Dann verschwand er, kam allerdings zur ausgemachten Zeit nicht zurück.

An der Widukindstraße erschlich sich am Dienstag ein unbekannter Mann mittags den Zugang zur Wohnung einer 81-jährigen Frau. Der Mann gab sich als Mitarbeiter von E.ON aus und behauptete, der Stromvertrag der Seniorin müsse geändert werden. Die Frau ließ den Mann ein. Der etwa 30-Jährige ließ sich die Bankverbindungsdaten der Frau geben, notierte sich alles und verließ dann die Wohnung. Das Verhalten des Mannes kam der Frau später verdächtig vor und sie wandte sich an ihre Nachbarn. Vorsichtshalber meldete sie sich dann bei der Polizei und ließ ihr Konto sperren. Ein Anruf bei E.ON ergab, dass es sich nicht um einen Mitarbeiter des Unternehmens handeln könne.

In allen drei Fällen haben die Betroffenen, soweit bislang bekannt, keine Schäden erlitten. Bei dem falschen E.ON-Mitarbeiter ist ein krimineller Hintergrund wahrscheinlich. Ob der "Altgeräte-Händler" tatsächlich nur nach Trödelware suchte oder ob es sich um einen Trickdieb handelte, bleibt zunächst offen.

Die Polizei rät bei Fremden an der Haustür grundsätzlich zur Vorsicht. Insbesondere Seniorinnen oder Senioren sollten allein keine fremden Personen einlassen, egal mit welchem Anliegen sie auftreten. Trickdiebe und -betrüger nutzen die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen gerne aus und bestehlen oder betrügen sie in ihren eigenen Wohnungen. Ein Ratschlag der Polizei: Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern Angehörige oder Nachbarn hinzu oder bestellen Sie die Person zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Umfassende Informationen für Seniorinnen und Senioren zum Schutz vor Kriminellen sind in der Broschüre "Im Alter sicher leben" nachzulesen. Die Präventions-Broschüre hat die Polizei im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/sites/default/files/2020-04/228-BR-Im-Alter-sicher-leben%20%28003%29.pdf Angehörige älterer Menschen bittet die Polizei, die enthaltenen Informationen und Tipps in Gesprächen mit den Älteren wiederholt zu thematisieren und ihre Hilfestellung anzubieten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell