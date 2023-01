POL-PB: Automaten in Gaststätte geknackt

Paderborn (ots) - (mb) Am Neuhäuser Tor ist in der Nacht zu Dienstag, 03.01.2023, ein Einbruch in ein Restaurant verübt worden. Der oder die Täter gelangten zwischen 23.30 Uhr und 12.30 Uhr vom Fußweg zwischen Tatort und Parkhaus an die Rückseite des Restaurants. Sie brachen ein Fenster des Restaurants auf und kletterten in das Gebäude. Im Lokal wurde die Kassenschublade aus der Kasse gerissen und entwendet. Zudem stahlen die Einbrecher mehrere 4,5-Liter Magnumflaschen ...

mehr