Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht und illegales Ablagern von Abfällen

Gerolstein (ots)

Am 23.02.2023 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen den Kyllweg in Gerolstein und hielt im dortigen Bereich an, weil er unerlaubter Weise dort einen größeren Abfallsack mit Hausmüll entsorgen wollte.

Hierbei kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen, beschädigte diesen und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Aufgrund sehr guter Hinweise von aufmerksamen Zeugen konnten die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein den Verursacher schnell ermitteln.

Es wurden nunmehr zwei Verfahren gegen den jungen Mann eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell