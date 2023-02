Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge fotografiert verdächtigen Mann

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Passant machte in der Niedernstraße ein Foto, als am Dienstagvormittag, 21.02.2023, ein fremder Mann ein Paket aus einem Lieferfahrzeug entwendete.

Ein 26-jähriger Paketzusteller stellte seinen Transporter gegen 09:50 Uhr im Bereich der Fußgängerzone Niedernstraße und der Ritterstraße ab. Er sagte später aus, sein Fahrzeug mit Paketen verlassen und den Autoschlüssel zur Verriegelung betätigt zu haben.

Ein Passant bemerkte während der Abwesenheit des Zustellers, dass ein anderer Mann für kurze Zeit in dem Lieferfahrzeug verschwand und mit einem Paket hinauskam. Er fotografierte den Dieb, der über die Niedernstraße in Richtung Altstädter Kirchplatz ging und in eine Gasse zum Süsterplatz abbog. Dabei trug er das entwendete Paket, in der Größe eines Schuhkartons, zunächst vor der Brust.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Der Mann war etwa 45 bis 50 Jahre alt. Er trug kurze Haare und eine Brille. Bekleidet war er mit einer beigen Cargohose mit seitlich aufgesetzten Taschen und einer schwarzen Steppweste, unter der er ein scharzes langärmeliges Kleidungsstück trug.

Die Polizei bitte um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

