Polizei Bielefeld

POL-BI: Sennestadtring, Unfall mit zwei Verletzten nach Zusammenstoß mit Sammeltaxi

Bielefeld (ots)

Ku/ Bielefeld-Sennestadt, Sennestadtring / Jadeweg

Am Morgen des 23.02.2023 gegen 00:50 Uhr erhielten sowohl die Bielefelder Polizei als auch die Bielefelder Feuerwehr über Notrufe Kenntnis von einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf dem Sennestadtring. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass ein Anrufsammeltaxi von MoBiel und ein VW Polo in Höhe der Einmündung Jadeweg miteinander frontal kollidiert waren. Bei dem Fahrzeugführer des Polo, einem 24jährigen aus Bielefeld, ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel, aufgrund dessen der Fahrzeugführer augenscheinlich auf die Fahrspur des Gegenverkehr geriet und dort mit dem Kleinbus zusammenstieß. Nach Erstversorgung vor Ort durch den eingesetzten Notarzt wurde der Polofahrer einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Im Sammeltaxi befanden sich glücklicherweise keine Fahrgäste, der 39jährige Busfahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden mussten. Verkehrsstörungen waren aufgrund der Nachtzeit nicht zu verzeichnen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell