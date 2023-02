Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Öffentlichkeitsfahndung nach Pedelec-Dieb - Zeugen begleiten Tatverdächtigen zur Bundespolizeiwache

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei beendet die Öffentlichkeitsfahndung nach dem gesuchten Dieb, der bereits am Dienstag, 29.11.2022 an der Kiskerstraße ein Pedelec gestohlen haben soll. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes erkannten den Tatverdächtigen am Mittwochmorgen, 22.02.2023, und übergaben den polizeibekannten 32-jährigen Bielefelder an Bundespolizisten auf der Wache am Hauptbahnhof. Sie verständigten die zuständigen Ermittler der Bielefelder Polizei.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell