POL-BI: Unfall zwischen Mofa-Fahrer und anfahrendem Pkw

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gellershagen- Polizisten kontrollierten am Dienstag, 21.02.2023, einen betrunkenen PKW-Fahrer. Der Bielefelder leistete Widerstand und beleidigte die Beamten. Streifenpolizisten fiel gegen 22:45 Uhr ein PKW auf, der auf der Einbahnstraße Am Knick anhielt und dabei so auf der Fahrbahn stand, dass kein Fahrzeug mehr die Straße befahren konnte. Die Beamten sprachen den Fahrer, der im ...

mehr