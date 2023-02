Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall auf Autobahn: Pkw stößt gegen Sattelzug

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - BAB 33 - Paderborn - Schloß Holte-Stukenbrock - Auf der A 33 ereignete sich am Mittwochmorgen, 22.02.2023, in Fahrtrichtung Osnabrück ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Sachschaden in Höhe von 7.500 Euro. Die beteiligten Autofahrer blieben unverletzt.

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Münster stieß gegen 06:50 Uhr mit ihrem Ford Fiesta beim Fahrstreifenwechsel gegen den Sattelzug eines 45-jährigen Lkw-Fahrers. Durch den Anstoß, mit dem Gespann einer Spedition aus Nürnberg, drehte sich der Ford Fiesta und stieß gegen einen Hyundai I 10, eines 54-jährigen Paderborners. Der Ford Fiesta kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Autobahnpolizisten schätzten die Staulänge an der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock-Senne und Schloß Holte-Stukenbrock auf circa 5 Kilometer.

