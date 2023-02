Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener PKW-Fahrer leistet Widerstand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gellershagen-

Polizisten kontrollierten am Dienstag, 21.02.2023, einen betrunkenen PKW-Fahrer. Der Bielefelder leistete Widerstand und beleidigte die Beamten.

Streifenpolizisten fiel gegen 22:45 Uhr ein PKW auf, der auf der Einbahnstraße Am Knick anhielt und dabei so auf der Fahrbahn stand, dass kein Fahrzeug mehr die Straße befahren konnte. Die Beamten sprachen den Fahrer, der im Begriff war auszusteigen, an. Sie bemerkten seinen schwankenden Gang und nahmen in dem Atem des 47-jährigen Bielefelders Alkoholgeruch war. Der Ford-Fahrer scheiterte anschließend bei dem Versuch, einen Alkoholvortest durchzuführen.

Im Krankenhaus sollte anschließend durch einen Arzt eine Blutprobenentnahme bei dem Betrunkenen durchgeführt werden. Auf dem Weg zum Eingang sperrte sich der Bielefelder, setzte sich unvermittelt auf den Boden und blieb dort mit verschränkten Armen sitzen. Den Polizisten gelang es, trotz Gegenwehr des 47-Jährigen, ihn ins Krankenhaus zu geleiten. Auch bei der Blutprobe setzte sich der Mann zur Wehr und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach.

Die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Ein Strafverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell