POL-PDWIL: Vorfahrtsmißachtung

Gerolstein (ots) - Am 23.02.2023 gegen 16:00 Uhr fiel erneut ein 43-jähriger wohnsitzloser Mann aus dem Bereich des benachbarten Saarlandes auf, welcher in der vergangenen Tagen bereits mehrfach polizeiliche Einsätze ausgelöst hatte. Er war augenscheinlich sehr in Rage und schrie unentwegt im Bereich der Raderstraße in Gerolstein. Durch die eingesetzten Polizeibeamt*innen der Polizeiwache Gerolstein wurde die Person ...

mehr