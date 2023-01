Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Syrer eingeschleust

Oberoderwitz (ots)

Ein unbekannter Schleuser hat am 30. Dezember 2022 fünf Migranten an der B 96 in Oberoderwitz abgesetzt. Einer von ihnen wurde durch die Bundespolizei aufgegriffen.

Die Beamten gingen dem Hinweis eines Bürgers nach und nahmen an der SPRINT Tankstelle einen 37-jährigen Syrer in Gewahrsam. Er hatte keinerlei Dokumente dabei und wurde zusammen mit vier Landsleuten von der Türkei aus über die Balkanroute und Tschechien nach Deutschland eingeschleust. Die anderen vier Männer wurden bereits von Unbekannten in Oberoderwitz abgeholt. Hierbei könnte es sich um Familienangehörige oder weitere Schleuser gehandelt haben.

Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise, wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie wegen des Einschleusens von Ausländern. Sie bittet um Hinweise von Zeugen, die evtl. ein Absetzen der Personen gesehen haben bzw. sonstige Angaben zu Tat und Tätern machen können unter 03586 / 76020. Der Syrer stellte ein Schutzersuchen und wurde zur Erstaufnahmeeinrichtung Chemnitz geschickt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell