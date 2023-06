Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Holzpaletten brennen - eine leichtverletzte Person

Am Freitagvormittag gerieten in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn gegen 11.20 Uhr mehrere Holzpaletten aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch den Brand entwickelte sich dichter Rauch, welcher kurzzeitig den Verkehr im dortigen Bereich behinderte. Ein Mann wurde bei der Rettung seines Hundes vor den Flammen leicht verletzt. Durch das Feuer wurde ein in der Nähe geparkter Pkw am Heck sowie die Fassade des Gebäudes beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 10.000 EUR geschätzt. Die Feuerwehr Heilbronn konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so eine weitere Ausbreitung verhindern.

Bad Friedrichshall: 76-Jährige während des Einkaufs beklaut

Während ihres Einkaufs in einem Discounter in der Industriestraße in Kochendorf wurde eine 76-Jährige am Mittwochvormittag gegen 10 Uhr von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Nach dem Gespräch bemerkte die Dame, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde. Der Polizeiposten Bad Friedrichshall sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall unter der Telefonnummer 07136 98030 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell