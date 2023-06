POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Binau: Brand auf Balkon eines Mehrfamilienhauses

Zu einem Brand auf einem Balkon kam es in der Nacht zum Freitag in der Straße "Im Schellenacker" in Binau. Gegen 0.50 Uhr meldeten Zeugen den Brand, sodass die Freiwilligen Feuerwehren Binau, Mosbach, Neckargerach und Zwingenberg mit 34 Einsatzkräften ausrückten. Durch den Brand wurden Teile der Fassade sowie Teile des Dachstuhls beschädigt. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Wie es zu dem Brand kam ist derzeit Teil der Ermittlungen durch das Polizeirevier Mosbach. Zeugen des Brandes werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach-Neckarelz: Fundfahrrad sucht Besitzer

Ein neuwertiges türkisfarbenes Damenpedelec der Marke Excelsior Vintage Style mit Einkaufskorb wurde am Mittwochnachmittag am Bahnhof Neckarelz aufgefunden. Die Person, der das Pedelec gehört, konnte bislang nicht ermittelt werden. Der Besitzer wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach-Diedesheim: Unfall verursacht und abgehauen - Zeugen gesucht

Einen Unfall mit knapp 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein Traktorfahrer am Mittwochnachmittag auf der Straße "Steige" zwischen Diedesheim und Reichenbuch. Eine 74-Jährige fuhr gegen 17.35 Uhr mit ihrem Mercedes in Richtung Reichenbuch. In der Kurve an der Einmündung zum Schreckhof kam ihr ein Traktor mit einem Heuwender entgegen. Dieser schrammte im Kurvenbereich an ihrem Fahrzeug entlang. Nachdem die Parteien kurz anhielten, fuhr der Traktorfahrer einfach davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Allfeld: Nach Unfall abgehauen - Zeugen gesucht

Über 6.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen auf dem Waldparkplatz am Bartelsbächle. Ein 57-Jähriger stellte seinen Opel Meriva zwischen 10 Uhr und 10.45 Uhr auf dem Waldparkplatz an der Landesstraße 526 ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam konnte er den massiven Schaden feststellen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 mit dem Polizeirevier Mosbach in Verbindung zu setzen.

Osterburken: Versuchter Einbruch in Firma

In der Nacht auf Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Firma in der Straße "Industriepark" in Osterburken einzubrechen. Der oder die Täter scheiterten zwischen 19.15 Uhr und 8 Uhr an den Türen, sodass nur Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe entstand. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Ravenstein: Einbruch in Gartenhütte

Zwischen Mittwoch und Donnerstag brachen Unbekannte eine Gartenhütte in Merchingen auf. Die Täter gelangten zwischen 21 Uhr und 13 Uhr auf das Grundstück, gelangten in die Hütte und entwendeten ein Stromaggregat und zwei Motorsägen. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 entgegen.

