Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einsätze gegen Autoposer und Raser

Nach vier Einsatztagen im Zusammenhang mit intensiven Kontrollen im Bereich der "Poser- und Raserszene" wurde durch das Polizeipräsidium Heilbronn Bilanz gezogen. Vom 24. Mai bis zum 31. Mai wurden verstärkte Kontrollen mit dem Augenmerk auf Autoposer und Raser in Heilbronn durchgeführt. Unter anderem war in der Mannheimer Straße zwischen der Weinsberger Straße und dem Europaplatz in dieser Woche mehrere Tage lang ein mobiler Blitzer aufgebaut. Bei über 42.000 gemessenen Fahrzeugen konnten 91 Überschreitungen festgestellt werden. Insgesamt waren 6 Fahrzeuglenker mit über 20 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde mit knapp 62 km/h geblitzt und muss mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. An den vier Kontrolltagen konnten Beamte der Verkehspolizei Weinsberg und des Polizeireviers Heilbronn drei Fahrzeuge wegen gravierender unerlaubter technischer Veränderungen aus dem Verkehr ziehen. Insgesamt wurden 14 Fahrzeuglenker wegen unzulässiger technischer Veränderungen zur Anzeige gebracht. 12 Fahrzeuglenker wurden mit Laserhandmessgeräten gemessen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zur Anzeige gebracht. Der Spitzenreiter wurde mit 89 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell