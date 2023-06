Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen-Ailringen: Unter Bagger eingeklemmt - Mann verletzt

Am Donnerstagmittag wurde ein 49-Jähriger in der Straße "Hofäcker" in Mulfingen unter dem Dach eines Minibaggers eingeklemmt. Der Mann arbeitete mit dem Mietbagger gegen 12 Uhr auf seinem Grundstück. Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers kippte der Bagger zur Seite um und klemmte den Mann kurzzeitig unter dem Dach der Führerkabine ein. Der 49-Jährige wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Mulfingen: 20.000 Euro Schaden und eine Leichtverletzte nach Unfall

Leichte Verletzungen erlitt eine 27-jährige Kia-Fahrerin am Donnerstagmittag auf der Landesstraße 1025 zwischen Mulfingen und Ailringen. Die Frau fuhr mit ihrem Kia gegen 13.50 Uhr von Mulfingen in Richtung Ailringen. An der Einmündung zur Kreisstraße 2388 bog ein 65-jähriger BMW-Fahrer auf die L 1025 ein und übersah hierbei vermutlich das Fahrzeug der 27-Jährigen. Bei der Kollision wurde die Kia-Fahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro und beide Pkws mussten abgeschleppt werden. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, die 65- und 61-jährigen Insassen des BMWs blieben unverletzt.

Neuenstein: Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

333 Verstöße und sieben Anzeigen im Fahrverbotsbereich sind das Ergebnis von Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch auf der Autobahn 6 zwischen Neuenstein und Kupferzell. 4968 Fahrzeuge wurden zwischen 10.55 Uhr und 14.35 Uhr durch den Verkehrsdienst Weinsberg gemessen. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 120 km/h für PKW und 80 km/h für LKW beschränkt. Der Spitzenreiter wurde mit 185 km/h gemessen und muss demnächst vermutlich für eine Weile zu Fuß gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell