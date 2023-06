Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Zwei leicht verletzte Personen und rund 5.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend auf der Landesstraße 582 bei Buchen. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Opel Agila die Landesstraße zwischen Eberstadt und Buchen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die junge Frau mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Nachdem das Fahrzeug die Gegenfahrbahn querte, fuhr dieses unkontrolliert nach rechts und überschlug sich abseits der Fahrbahn. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die 19-jährige Fahrerin und ihre 14-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Hardheim: Fußgänger angefahren und weitergefahren - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter fuhr mit seinem Auto am Mittwochmorgen einen Fußgänger in Hardheim an und fuhr anschließend weiter. Zwischen 6 Uhr und 6.40 Uhr war der Mann mit seinem Wagen auf der Walldürner Straße unterwegs. An dem dortigen Fußgängerüberweg übersah er vermutlich den querenden 31-Jährigen und fuhr ihn mit der rechten vorderen Fahrzeugfront an. Dier Fußgänger wurde aufgeladen und fiel anschließend zu Boden. Nach einem kurzen Gespräch zwischen dem 31-Jährigen und dem Autofahrer fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug weiter. Der Fußgänger erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wird der unbekannte Autofahrer gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden. Zeugen des Vorfalls werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mosbach: Auto touchiert und abgehauen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte bereits am Mittwoch zwischen 17.50 Uhr und 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Mosbach einen Pkw und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums stand der Opel Corsa ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Kurfürstenstraße. Die gesuchte Person touchierte mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren das Auto. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Gerichtstetten: Ein Schwerverletzter nach Unfall

Schwere Verletzungen erlitt ein 88-Jähriger am Donnerstagvormittag auf der Landesstraße 579 zwischen Buchen und Gerichtstetten bei einem Verkehrsunfall. Der Senior befuhr mit einem Traktor einen Feldweg in Richtung L579. Gegen 10.10 Uhr fuhr er auf die L579 auf und übersah hierbei vermutlich eine vorfahrtsberechtigte 60-Jährige mit ihrem BMW, sodass es zum Zusammenstoß kam. Bei der Kollision wurde der 88-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 30.000 Euro.

Seckach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Ein Unbekannter beschädigte in den vergangenen Tagen eine Parkbank in Seckach. Am Mittwoch entdeckte ein Spaziergänger die völlig demontierte Bank im Römerweg direkt an dem dortigen Sendemast. Insgesamt entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

