POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Kleinkraftrad gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 22. Mai, 21 Uhr und dem 30. Mai, 5.50 Uhr ein Kleinkraftrad in der Taläckerallee in Künzelsau. Der 62-jährige Besitzer stellte sein Kleinkraftrad der Marke "Generic" in Farbe Blau mit Versicherungskennzeichen in dem Zeitraum in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ab. Als er zurück in die Garage kam, war das Moped verschwunden. Hinweise zum Verbleib des Kraftrades werden unter der Telefonnummer 07940 9400 vom Polizeirevier Künzelsau entgegengenommen.

Öhringen: Graffiti an PKW gesprüht

Unbekannte sprühten im Laufe des Vormittags in Öhringen an einem Parkplatz im Pfaffenmühlenweg Graffiti auf einen PKW. Der graue Skoda wurde von seinem Besitzer zwischen 9 Uhr und 12.35 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als er zurückkam, stellte er orangene Graffitis an beiden Seiten des Fahrzeuges fest. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Bretzfeld-Siebeneich: PKW-Aufbrecher unterwegs

In der Nacht auf Mittwoch machte sich ein Mann an mehreren PKW und an einer Scheune in Bretzfeld-Siebeneich zu schaffen. Der Mann soll sich gegen 5 Uhr an einem Mercedes Sprinter in der Wengerterstraße zu schaffen gemacht haben, als er von einer Zeugin gestört wurde. Im Nachgang meldeten weitere Betroffene, dass ihre Fahrzeuge geöffnet wurden und Gegenstände im Wert von knapp 500 Euro entwendet wurden. Aus einer Scheune in der Feuerseestraße wurden 2 Stihl Akkus im Wert von geschätzten 100 Euro entwendet. Der Mann wurde durch die Zeugin als:

- circa 1,80 Meter groß - schlank - mit einer weiten, schwarzen Jacke und einer schwarzen Cap bekleidet

beschrieben.

Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07946 940010 vom Polizeiposten Bretzfeld entgegengenommen.

Öhringen: Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn

234 Verstöße und zwei Anzeigen im Fahrverbotsbereich sind das Ergebnis von Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch auf der Autobahn 6 zwischen Öhringen und Neuenstein. 5064 Fahrzeuge wurden zwischen 10.55 Uhr und 14.20 Uhr durch den Verkehrsdienst Weinsberg gemessen. Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 120 km/h für PKW und 80 km/h für LKW beschränkt. Der Spitzenreiter wurde mit 174 km/h gemessen und muss vermutlich demnächst für eine Weile zu Fuß gehen.

