Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen einen hochwertigen Pkw vom Gelände eines Kfz-Händlers in Weinsberg. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Autohaus in der Haller Straße, öffneten den dort abgestellten Jeep Cherokee und fuhren davon. Vermutlich montierten die Diebe zuvor gestohlene Kennzeichen an das Auto. Das Polizeirevier Weinsberg sucht nun nach Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 bei der Polizei zu melden.

Neckarsulm: Werkzeugdiebstahl - Zeugen gesucht

Werkzeuge im Wert von circa 9.000 Euro entwendeten Unbekannte in den vergangenen Tagen in Neckarsulm. Zwischen Freitag, gegen 17 Uhr, und Dienstag, gegen 7 Uhr, machten sich die Diebe an der Gitterbox auf einer Baustelle in der Konrad-Zuse-Straße zu schaffen. Zuerst schlugen sie das Vorhängeschloss ab und nahmen anschließend die hochwertigen Werkzeuge aus der Box. Es wurden lediglich die Maschinenkoffer zurückgelassen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder im Bereich der Baustelle eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Bad Rappenau: Mit knapp 1,5 Promille Auto gefahren

Knapp 1,5 Promille zeigte der Alkoholtest eines 49-jährigen Autofahrers in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Rappenau an. Der Mann war gegen 23.40 Uhr mit seinem VW Polo in Bad Rappenau unterwegs. Polizeibeamte trafen den Mann mit seinem Auto im Kreisverkehr Wimpfener Straße / Salinenstraße / Raiffeisenstraße stehend an. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizisten direkt fest, dass der 49-Jährige deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest bestätigte diese Vermutung. Für den VW-Fahrer ging es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein des 49-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr verantworten.

Löwenstein: Geschwindigkeitskontrollen auf beliebter Motorradstrecke

Am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr überprüfte das Polizeirevier Weinsberg die gefahrenen Geschwindigkeiten auf der Bundesstraße 39 bei Löwenstein. Auf der beliebten Motorradstrecke maßen die Polizeibeamte insgesamt 70 Fahrzeuge von denen neun mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren. Bei erlaubten 70 Stundenkilometern fuhren sie zwischen 86 und 97 Stundenkilometern. Die Fahrer und Fahrerinnen müssen nun mit einem Bußgeld und teilweise mit Punkten im Fahreignungsregister sowie gegebenenfalls mit einem Fahrverbot rechnen.

Heilbronn: Unfallbeteiligte gesucht

Eine 57-Jährige verursachte am Dienstagmittag vermutlich in einer Heilbronner Tiefgarage einen Unfall, weshalb die Polizei den Besitzer oder die Besitzerin eines Fahrzeuges sucht. Gegen 11.30 Uhr parkte die Frau mit ihrem BMW auf Ebene 1 der Harmonie Tiefgarage aus. Dabei streifte sie vermutlich den danebenstehenden hellen Transporter. Die Frau bemerkte erst bei sich zuhause den Streifschaden an der vorderen rechten Stoßstange des Wagens. Ob der helle Transporter beschädigt wurde ist unklar. Die Polizei bittet den Besitzer oder die Besitzerin des hellen Transporters, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Abstatt: Rechts auf der Autobahn überholt und Fahrzeug touchiert

Rund 6.000 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person am Freitagmittag auf der Autobahn 81 bei Abstatt. Gegen 11.45 Uhr befuhr eine 68-Jährige mit ihrem Opel Meriva die Autobahn in Richtung Würzburg. Der oder die Unbekannte überholte den Wagen der Frau, indem er oder sie das auf der linken Fahrbahn fahrende Auto rechts überholte. Nach dem Überholvorgang wechselte die Person mit ihrem Kfz knapp vor dem Opel auf die linke Fahrspur, wodurch die 68-Jährige erschrak und das Lenkrad verzog. Der Opel prallte daraufhin mehrfach gegen die Mittelleitplanke. Die unbekannte Person hielt nach dem Unfall nicht an und fuhr weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 in Verbindung zu setzen.

Obersulm /Löwenstein: E-Bike, Fahrrad und Werkzeuge gestohlen - Zeugen gesucht

Vergangene Woche entwendeten Diebe mehrere E-Bikes und Akkus aus Garagen und einem Gartenhaus in Obersulm sowie Löwenstein. Die Diebe begaben sich zu der offenen Garage in der Straße "Baumäcker" und dem Gartenhaus in der Straße "Unter den Äckern" in Obersulm. Dort nahmen sie ein abgestelltes und mittels Schloss gesichertes E-Bike sowie ein abgschlossenens Mountainbike mit. In Löwenstein stahlen sie aus einem unverschlossenen Schuppen/ Gartenhaus in der Straße "Erlenäcker" mehrere hochwertige Werkzeuge.

Die Polizei weist darauf hin, dass Garagen, Schuppen, Gartenhäuser und andere Gebäude bzw. Lagerstätten immer gesondert gesichert sein sollten. Dadurch wird den Dieben das Entwenden der Gegenstände erschwert.

Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können oder in diesen Bereichen eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 4009370, zu melden.

Heilbronn: Autokorso nach Fußballspiel

Am Dienstagabend, gegen 21.15 Uhr, versammelten sich mehrere Fans einer türkischen Fußballmannschaft mit ihren Fahrzeugen zu einem Autokorso in der Heilbronner Allee, um dort die Meisterschaft des Teams zu feiern. Direkt nach dem Alarmieren der Polizei wurde dieser Autokorso mit circa 100 Fahrzeugen durch die Polizeibeamten aufgelöst und der Straßenverkehr geregelt. Die Allee war gegen 22.15 Uhr wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell