Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2023

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Schwerer Raub in Einfamilienhaus

Mindestens zwei unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise in der Nacht von Donnerstag, den 25. Mai 2023, auf Freitag, den 26. Mai 2023, gegen 2.00 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hegelstraße in Bretzfeld. Die 80-jährige Hausbewohnerin wurde auf ihrem Sofa von den Tätern überrascht und gefesselt. Die Täter durchsuchten das Wohnhaus und verließen dieses durch die Haustüre. Es wurden Bargeld und Ausweispapiere entwendet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die Hausbewohnerin wurde durch die Täter leicht verletzt und stand unter Schock.

Zeugen, die zur genannten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden.

