Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wittighausen: Kurve geschnitten und Unfall verursacht Am Dienstagmorgen ereignete sich gegen 6.30 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Fiat auf der Straße "Hof Lilach" in Richtung Grünsfeld. Der 31-jährige Fiat-Fahrer kam in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Kleinkraftfahrer, wodurch dieser schwer verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der Unfallverursacher muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Bad Mergentheim: Verkehrsunfall mit Feuerwehrfahrzeug Als die Feuerwehr Bad Mergentheim zu einem Brandeinsatz ausrückte, kam es auf der Bundesstraße 290 in Richtung Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit einem Feuerwehrfahrzeug. Während sich die Feuerwehrfahrzeuge vorausfahrenden Verkehrsteilnehmern näherten, fuhren diese schnell zu Seite, um der Feuerwehr freie Fahrt zu ermöglichen. Jedoch bemerkte eine 35-jährige Seat-Fahrerin zu spät, dass vor ihr Fahrzeuge anhielten, weshalb sie nach links auswich und dabei das bereits vorbeifahrende Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr streifte. Dadurch wurde die Seat-Fahrerin zurück nach rechts abgewiesen, wo sie mit einem wartenden BMW kollidierte. Die 35-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 45.000 EUR.

Weikersheim: Zweijähriges Kind mit Pkw genötigt Mehrere Zeugen konnten am Dienstagabend auf dem Markplatz in Weikersheim Folgendes wahrnehmen: Ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr in einen verkehrsberuhigten Bereich auf ein zweijähriges Kind zu, welches neben seiner Mutter auf der Straße bei einem Eiscafé stand. Als der Mercedes-Fahrer keine Anstalten zum Bremsen machte, zog die Mutter ihr Kind weg und konnte so einen Unfall gerade noch verhindern. Der Mercedes-Fahrer zeigte sich äußerst uneinsichtig und muss nun mit einer Anzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr rechnen.

Bettingen: Fahrradfahrer durch Hundebiss verletzt. Ein 79-jähriger Radfahrer fuhr am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr in Bettingen auf dem Geiselbrunnweg an einem Mann vorbei, der gerade mit seinem Hund spazieren ging. Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Hund plötzlich von seiner Leine, rannte dem Radfahrer hinterher und biss ihn in sein Bein, wodurch er leicht verletzt wurde. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Wertheim: Ladung verloren und geflüchtet Am Dienstagmorgen gegen 6.00 Uhr kam es auf der Dietenahner Straße in Richtung Urphar zu einem Verkehrsunfall durch verlorene Ladung. Ein BMW-Fahrer verlor einen Gegenstand von seinem Dach, wodurch dieser auf die Motorhaube eines dahinterfahrenden Opels fiel und hierbei einen Schaden von circa 500 EUR verursachte. Der BMW-Fahrer hielt allerdings nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden und die verlorene Ladung zu kümmern. Er muss nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit rechnen.

Bad Mergentheim: Diebe auf frischer Tat ertappt In der Dörzbacher Straße in Rengershausen verschafften sich zwei Unbekannte bereits am vergangenen Mittwoch gegen 14 Uhr unberechtigten Zugang zu Wohnräumlichkeiten über einer Gaststätte. Als die Wohnungsinhaber zurück ins Gebäude kamen, liefen die Unbekannten die Treppe herunter und stießen die Wohnungsinhaber zur Seite, um die Flucht ergreifen zu können. Im Anschluss öffneten sie ein Fenster und stiegen über dieses hinaus auf die Straße. Kurze Zeit später konnten die Wohnungsinhaber einen anthrazitfarbenen Pkw wegfahren sehen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde aus den Wohnräumlichkeiten nichts entwendet. Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

