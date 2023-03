POL-SI: 48-Jährige bei Unfall schwer verletzt - #polsiwi

Siegen (ots) - Ein 37-Jähriger ist am Dienstagmorgen (28.03.2023) auf frischer Tat ertappt worden. Der Mann wollte aus einem Gebäude an der Koblenzer Straße in Siegen eine Nebelmaschine sowie Schuhe entwenden. Zeugen beobachteten dies und alarmierten die Polizei. Der Täter ließ das Diebesgut stehen und flüchtete. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei konnten Beamte den Flüchtigen im ...

