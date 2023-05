Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fahrradfahrer

Dernbach (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag ereignete sich im Einmündungsbereich der Hauptstraße / Mittelstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 38 - jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Fahrradfahrer befuhr ohne Fahrradhelm die Mittelstraße in Richtung Hauptstraße und missachtete dabei die Vorfahrt einer PKW Fahrerin, welche die Hauptstraße in Richtung Niederhofen befuhr. Es kam zu einer Kollision im Einmündungsbereich. Hierbei erlitt der Fahrradfahrer schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle ist er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert worden. Am PKW entstand im Bereich der Beifahrerseite ein geschätzter Sachschaden in einer Höhe von ca. 5000,- EUR. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollgesperrt. Der fließende Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell