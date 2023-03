Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Personen im Bereich LWL

Ludwigslust (ots)

Am Samstag kam es im Bereich Ludwigslust zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen jeweils die Fahrzeugführer verletzt wurden. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrzeugführer mit seinem BMW in Malliß die B191 in Richtung Dömitz, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er zunächst mit dem Bordstein und anschließend mit einem rechts neben der Fahrbahn befindlichen Straßenbaum. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und ambulant durch den Rettungsdienst betreut. Die freiwillige Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Im Zuge des Einsatzes blieb die B191 für ca. eine Stunde voll gesperrt. Zwischen den Ortschaften Neu Karstädt und Neu Fresenbrügge kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 71-jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die Gemeindestraße in Richtung Fresenbrügge, als er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er zunächst mit einer Mauer und überschlug sich mehrfach. Schließlich kam der PKW kopfüber in einem Wassergraben zum Stillstand. Der durch den Aufprall leicht verletzte Fahrer konnte sich mit der Hilfe eines weiteren Verkehrsteilnehmers aus dem Fahrzeug befreien. Anschließend wurde er zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Da zeitweise Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug in den Graben liefen, ergriff die freiwillige Feuerwehr Grabow vor Ort weitere Sicherungsmaßnahmen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde ermittelt, dass sich der Fahrer nicht nur zu schnell, sondern auch alkoholisiert im Straßenverkehr bewegte. Er wird sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Lukas Klempert Polizeihauptrevier Ludwigslust

