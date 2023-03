POL-HRO: Raub in Rostock Lütten-Klein mit verletzter Person

Schwerin (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 23.03.2023, ereignete sich gegen 15:30 Uhr in der Schweriner Werderstraße ein Verkehrsunfall bei dem eine 28-jährige Mazda-Fahrerin schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr die Mazda-Fahrerin die Schliemannstraße aus Richtung Puschkinstraße kommend in Richtung Werderstraße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache beschleunigte das Fahrzeug, fuhr in der Folge ...

