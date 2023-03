POL-HRO: Fahrkartenautomat in Rostock gesprengt

Jesendorf (ots) - Am Montagabend, 20.03.2023, ereignete sich auf der Landesstraße 101 zwischen Trams-Ausbau und Büschow ein Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtschaden von über 20.000 Euro. Gegen 19:20 Uhr befuhr der 59-jährige Fahrer eines LKW Mercedes die L 101 aus Richtung Trams-Ausbau kommend in Richtung Büschow. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Fahrer mit seinem LKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der weiteren Folge gegen einen ...

