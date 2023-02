Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer versucht vor der Polizei zu flüchten

Wiehl (ots)

Ein 34-Jähriger aus Wiehl hat am Montag (13. Februar) versucht, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Fahrt endete wenig später auf einem Parkplatz, nachdem der Mann einen Reifen platt gefahren hatte.

Gegen 11.50 Uhr hatte eine Polizeistreife den 34-Jährigen auf der L 302 in Wiehl-Forst Anhaltezeichen gegeben. Statt seinen Opel zu stoppen, beschleunigte er jedoch und flüchtete in Richtung Weiershagen. Er überholte mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge und ignorierte das Rotlicht einer Ampel, als er in Weiershagen die Weiershagener Straße überquerte. Als er auf der Hückhausener Straße weiter in Richtung Oberbantenberg flüchtete, stieß er mit einem Vorderreifen gegen den Bordstein einer Verkehrsinsel. Der Reifen verlor daraufhin die Luft; der 34-Jährige hielt wenig später an und ergab sich widerstandslos.

Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen des Vorwurfs eines unerlaubten KFZ-Rennens. Weiterhin schlug ein Drogentest bei dem Mann an, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme veranlasste. Der 34-Jährige ist außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb auch gegen den Fahrzeughalter des Opels ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell