POL-KA: (KA)Ettlingen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Karlsruhe (ots) - Gegen 12.45 Uhr am Freitag brach in einer Doppelhaushälfte in Malsch ein Brand aus. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde gegen 12.45 Uhr über den Brand in Kenntnis gesetzt. In der Doppelhaushälfte in der Rosenstraße wohnten eine ältere, pflegebedürftige Dame, deren Tochter und der 4-jährige Enkel. Alle Bewohner konnten sich ins Freie retten. ...

