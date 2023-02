Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Hinweise zu weißem Ford Kuga gesucht

Reichshof (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die Angaben zu einem unfallflüchtigen weißen Ford Kuga machen können.

Ein LKW-Fahrer fuhr am Freitag (10. Februar) um 13:30 Uhr auf der Hauptstraße in Fahrtrichtung Denklingen. Im Gegenverkehr kam ihm ein Auto entgegen, das plötzlich auf seine Spur geriet. Es kam zur Kollision, wobei das Auto die hintere linke Ecke des LKW-Anhängers touchierte. Dabei wurde das Auto offenbar erheblich beschädigt. Der Autofahrer setzte jedoch seine Fahrt in Richtung Waldbröl unbeirrt fort.

Die Polizei stellte an der Unfallstelle Teile der Stoßstange sowie eines Kotflügels sicher.

Bei dem flüchtigen Auto handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen weißen Ford Kuga.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

