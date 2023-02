Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher durchsuchen Wohnhaus trotz Anwesenheit der Bewohner

Wiehl (ots)

Bargeld und Schmuck erbeuteten Einbrecher, die sich am Freitag (10. Februar) Zutritt in ein Reihenhaus in der Rheingoldstraße verschafft haben. Die Hausbewohner befanden sich während des Einbruchs im Gebäude. Zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr hebelten die Täter mit erheblichem Kraftaufwand ein Schlafzimmerfenster auf. Durch das Fenster stiegen die Täter ein und suchten im Schlafzimmer und zwei weiteren Räumen nach Diebesgut. Mit Bargeld und Schmuck flüchteten die Täter aus dem Haus. Die beiden älteren Hausbewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer und haben von dem Einbruch nichts mitbekommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell