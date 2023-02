Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In den Gegenverkehr geraten - Führerschein sichergestellt

Hückeswagen (ots)

Auf der B237 ist eine 37-jährige Hückeswagenerin am Sonntagmorgen (12. Februar) von ihrer Fahrspur abgekommen und in den Gegenverkehr geraten.

Um 7:20 Uhr fuhr die 37-Jährige mit ihrem blauen Dacia in Wiehagen auf der B237 aus Richtung Hückeswagen kommend in Fahrtrichtung Wermelskirchen. Nach eigenen Angaben kam sie aufgrund eines Sekundenschlafs von ihrer Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem weißen Mercedes einer 40-jährigen Remscheiderin, die zusammen mit ihrer elfjährigen Tochter in Richtung Hückeswagen unterwegs war. Beide Fahrerinnen sowie das Mädchen blieben unverletzt; an den beiden Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizisten stellten den Führerschein der 37-Jährigen sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell