Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Überholmanöver Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Wipperfürth (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag (11. Februar) auf der L 302 bei Neeskotten einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus Engelskirchen mit seinem BMW auf der L 302 in Richtung Frielingsdorf. In einer Kurve vor der Ortslage Neeskotten überholte plötzlich ein heller Pkw einen Traktor auf der Gegenfahrbahn. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 31-Jährige mit seinem Wagen nach rechts aus, durchbrach einen Holzzaun und kam in einer Böschung zum Stehen. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der 31-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem BMW entstand erheblicher Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

