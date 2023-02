POL-GM: Sachbeschädigung an Schule

Gummersbach (ots) - Auf einem Parkplatz in der Schützenstraße ist am Mittwoch (8. Februar) ein grauer Hyundai bei einem Rangierunfall beschädigt worden. Die Polizei sucht nach dem Verursacher, der am Fahrzeug eine Mitteilung mit einer unleserlichen Telefonnummer hinterließ. Der graue Hyundai i20 stand zwischen 10.45 und 12.10 Uhr auf einem Parkplatz am Ende der Schützenstraße. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich am rechten hinteren ...

mehr