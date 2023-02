Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfallverursacher gesucht

Gummersbach (ots)

Auf einem Parkplatz in der Schützenstraße ist am Mittwoch (8. Februar) ein grauer Hyundai bei einem Rangierunfall beschädigt worden. Die Polizei sucht nach dem Verursacher, der am Fahrzeug eine Mitteilung mit einer unleserlichen Telefonnummer hinterließ.

Der graue Hyundai i20 stand zwischen 10.45 und 12.10 Uhr auf einem Parkplatz am Ende der Schützenstraße. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich am rechten hinteren Radkasten eine frische Beschädigung.

Des Weiteren hatte der Verursacher des eine FFP2-Maske hinter den Scheibenwischer geklemmt, auf der eine Telefonnummer aufgeschrieben stand. Diese war aber unleserlich, weshalb der Verursacher oder Zeugen gebeten werden, sich mit dem Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell