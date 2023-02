Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Einbrüche auf Campingplatz

Engelskirchen (ots)

Auf einem Campinggelände in Engelskirchen-Loope haben Unbekannte in den vergangenen zwei Wochen (25. Januar bis 8. Februar) einen Wohnwagen und mehrere Gartenlauben aufgebrochen. Am Mittwochmittag hatte ein Geschädigter die Einbrüche bemerkt. Erbeutet haben die Täter dabei ein Fernsehgerät und ein Kraftrad der Marke Honda mit dem amtlichen Kennzeichen K - JY 92; es handelt sich um eine 29 Jahre alte Maschine vom Typ 600. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

