Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Ladungssicherung im Blick

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gummersbach (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten am Mittwoch (8. Februar) um 12 Uhr auf der Dieringhauser Straße einen Transporter. Ein Blick in den Laderaum offenbarte offensichtliche Mängel bei der Ladungssicherung. Zahlreiche Pakete waren ungesichert übereinander gestapelt; mittendrin Pakete mit Gefahrgut. Bei den Gefahrgut-Paketen handelte es sich je um ein Paket der Klasse 1 (explosive Stoffe), der Klasse 2 (brennbare Gase), der Klasse 3 (entzündbare flüssige Stoffe) und der Klasse 9 (Lithium-Ionen-Akkus) sowie zwei Paketen mit Gefahrgut in begrenzten Mengen. Der 46-jährige Fahrer konnte keine Nachweise zu Lenk- und Ruhezeiten sowie zu zwei Paketen keine Beförderungspapiere nachweisen. Auch ein Feuerlöscher war in seinem Fahrzeug nicht zu finden. Die Polizisten untersagten daraufhin bis zur Beseitigung der Mängel die Weiterfahrt. Wie sich herausstellte, war das Paket der Gefahrenstufe 1 falsch beschriftet; dieses Paket hätte mit den anderen Klassen nicht zusammen transportiert werden dürfen. Das Paket wurde dem Absender aus Gummersbach zurückgegeben. Auf den Absender und Verpacker des Klasse 1 - Pakets kommt eine empfindliche Strafe von etwa 500 Euro, auf den 46-Fahrer des Transporters eine Strafe von mindestens 1.000 Euro zu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell