POL-GM: Auffahrunfall mit Folgen

Wipperfürth (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag (11. Februar) auf der L 302 bei Neeskotten einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen. Gegen 19.15 Uhr fuhr ein 31-Jähriger aus Engelskirchen mit seinem BMW auf der L 302 in Richtung Frielingsdorf. In einer Kurve vor der Ortslage Neeskotten überholte plötzlich ein heller Pkw einen Traktor auf der ...

mehr