Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Goldschmuck und Bargeld erbeutet

Waldbröl (ots)

Vergeblich haben Kriminelle am Wochenende versucht, die Terrassentür eines Wohnhauses in der Straße "Isengarten" aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, änderten sie schließlich ihre Vorgehensweise und griffen nach einem Stein. Damit schlugen sie die Scheibe der Tür ein und schafften es schließlich, in das Haus einzusteigen. Sie suchten das Haus nach Wertgegenständen ab und stahlen Bargeld und Goldschmuck. Der Tatzeitraum kann auf Samstag, 17:30 Uhr bis Sonntag (12. Februar), 1:30 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

