POL-EN: Hattingen- Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall im Wodantal

Hattingen (ots)

Eine 40-jährige Frau aus Velbert war am Donnerstag, gegen 10:45 Uhr, mit ihrem Suzuki auf der Straße Wodantal in Richtung Velbert unterwegs. In Höhe des Wanderparkplatzes Paasstraße bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw verkehrsbedingt abbremsen musste, da dieser beabsichtigte nach links auf den Parkplatz abzubiegen. Die 40-Jährige lenkte ihr Fahrzeug nach links, um einen Zusammenstoß mit dem stehenden Pkw zu verhindern. Sie stieß frontal mit dem im Gegenverkehr fahrenden Kleintransporter eines 22-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki in den rechten Seitengraben der Straße geschleudert. Die 40-jährige Fahrerin und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie mussten durch Kräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 20-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die 40-jährige kam mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik. Der 22-jährige Fahrer des Kleintransporters sowie zwei weitere Insassen (34/47) wurden lediglich leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung benötigten sie nicht. Die Fahrbahn der K33 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

