POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Körperverletzung in Nordenham ++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in Brake ca. 330 Liter Diesel aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entwendet. Dazu begaben sie sich am Samstag, 15.Oktober 2022, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr auf das Gelände eines Betriebhofes am Hammelwarder Außendeich in Brake. Hier zapften sie den Kraftstoff von der Zugmaschine ab. Der ...

