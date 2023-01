POL-EN: Ennepetal- Zeugen nach Unfallflucht an der Schulstraße gesucht

Herdecke (ots) - Am Donnerstag (05.01) nutzten Einbrecher die kurze Abwesenheit der Eigentümer eines Einfamilienhauses und brachen zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr in das Haus am Kermelberg ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räume, ob sie dabei Beute machten, ist bisher nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

