POL-SO: Fußgängerin übersehen

Lippstadt (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen, um 02.30 Uhr, wurde ein Geldautomat in einem Verbrauchermarkt in der Planckstraße gesprengt. Zeugen hörten zwei laute Knallgeräusche aus Richtung des Geschäftes und alarmierten umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten den stark beschädigten Eingangsbereich des Marktes fest. Der in einem Vorraum befindliche Geldautomat wurde komplett zerstört und das Bargeld daraus entwendet. Vermutlich sind die Täter mit einem ...

