Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldautomat gesprengt

Lippstadt (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um 02.30 Uhr, wurde ein Geldautomat in einem Verbrauchermarkt in der Planckstraße gesprengt. Zeugen hörten zwei laute Knallgeräusche aus Richtung des Geschäftes und alarmierten umgehend die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten den stark beschädigten Eingangsbereich des Marktes fest. Der in einem Vorraum befindliche Geldautomat wurde komplett zerstört und das Bargeld daraus entwendet. Vermutlich sind die Täter mit einem hochmotorisiertem Fahrzeug vom Tatort geflüchtet. Der Markt ist nach ersten Einschätzungen nicht einsturzgefährdet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell